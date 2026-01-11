На фоне протестов в Иране началось экстренное заседание парламента

Парламент Ирана проводит экстренное заседание на фоне широкомасштабных протестов, охвативших страну и приведших к гибели более 110 человек.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Отмечается, что иранский парламент собрался в воскресенье, чтобы обсудить продолжающиеся протесты, сотрясающие страну, при этом законодатели в какой-то момент бросились к трибуне собрания, чтобы скандировать: "Смерть Америке!"

Отметим, что протесты продолжаются в 185 городах 31 провинции Ирана. В ходе демонстраций погибли 116 человек, из них семеро - несовершеннолетние в возрасте до 18 лет, еще четверо - медицинские работники, оказывавшие помощь раненым.