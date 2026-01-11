Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    На фоне протестов в Иране началось экстренное заседание парламента

    В регионе
    • 11 января, 2026
    • 11:34
    На фоне протестов в Иране началось экстренное заседание парламента

    Парламент Ирана проводит экстренное заседание на фоне широкомасштабных протестов, охвативших страну и приведших к гибели более 110 человек.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

    Отмечается, что иранский парламент собрался в воскресенье, чтобы обсудить продолжающиеся протесты, сотрясающие страну, при этом законодатели в какой-то момент бросились к трибуне собрания, чтобы скандировать: "Смерть Америке!"

    Отметим, что протесты продолжаются в 185 городах 31 провинции Ирана. В ходе демонстраций погибли 116 человек, из них семеро - несовершеннолетние в возрасте до 18 лет, еще четверо - медицинские работники, оказывавшие помощь раненым.

    Протесты в Иране парламент экстренное заседание
    İranda etirazlar fonunda parlamentin təcili iclası başlayıb

    Последние новости

    11:53

    NetBlocks: В Иране интернет-соединение может отсутствовать еще несколько недель

    В регионе
    11:40

    В Азербайджане местами усилился ветер, в горных районах идет снег

    Экология
    11:34

    На фоне протестов в Иране началось экстренное заседание парламента

    В регионе
    11:23

    Иранцы демонтировали вывеску консульства в Милане

    В регионе
    11:19

    "Рома" продлит контракт с капитаном команды

    Футбол
    11:03

    Правительственные силы Йемена взяли под контроль южные и восточные провинции страны

    Другие страны
    10:46

    СМИ: В Иране против протестующих используются лазеры

    В регионе
    10:41

    Иранский судья: "Чемпионат Азербайджана по борьбе организован на очень высоком уровне"

    Индивидуальные
    10:40

    Главы МИД стран ОИС приняли резолюцию по поддержке территориальной целостности Сомали

    Внешняя политика
    Лента новостей