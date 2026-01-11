İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    İranda etirazlar fonunda parlamentin təcili iclası başlayıb

    Region
    • 11 yanvar, 2026
    • 11:20
    İranda etirazlar fonunda parlamentin təcili iclası başlayıb

    İran parlamentinin bazar günü ölkə daxilində 110-dan çox insanın ölümünə səbəb olan geniş yayılmış etirazlar fonunda təcili iclası başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Associated Press (AP) məlumat yayıb.

    "İran parlamenti bazar günü ölkəni sarsıdan davam edən etirazları müzakirə etmək üçün toplaşıb. Qanunvericilər bir dəfə "Amerikaya ölüm!" şüarları səsləndirmək üçün kürsüyə axışıblar", - deyə məlumatda qeyd olunub.

    Qeyd edək ki, İranın 31 əyalətinin 185 şəhərində etirazlar davam edir. Belə ki, nümayişlərdə 116 nəfər ölüb, onlardan yeddisi 18 yaşdan kiçik, dördü isə yaralılara köməklik göstərən dörd tibb işçisidir.

    İran Etirazlar nümayişlər
    На фоне протестов в Иране началось экстренное заседание парламента

    Son xəbərlər

    12:02

    İran parlamentinin sədri ABŞ-yə xəbərdarlıq edib

    Region
    12:00

    Azərbaycan Premyer Liqasının lideri bu gün yoxlama oyunu keçirəcək

    Futbol
    11:57

    Yəmən hökumət qüvvələri ölkənin cənub və şərq vilayətlərini nəzarətə götürüb

    Digər ölkələr
    11:42

    "NetBlocks": İranda internet fasiləsi bir neçə həftə davam edə bilər

    Region
    11:20

    İranda etirazlar fonunda parlamentin təcili iclası başlayıb

    Region
    11:15

    Azərbaycanın rayonlarında güclü külək əsir, qar yağır - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    11:13

    İranın Milandakı konsulluğunun lövhəsi sökülüb

    Region
    11:02

    "Roma" klubu kapitanı ilə müqavilənin müddətini uzadır

    Futbol
    11:01
    Video

    Tailandda kater qəzasında bir nəfər həlak olub, 19 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti