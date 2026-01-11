Глава полиции Ирана: Прошлой ночью были задержаны ключевые фигуры протестного движения
- 11 января, 2026
- 14:40
Сотрудничество и четкая координация между силами безопасности и полицией повысили уровень противодействия протестующим.
Как передает Report, об этом заявил глава полиции Ирана Ахмад Реза Радан.
"Прошлой ночью были осуществлены важные задержания, и задержанные после прохождения законных процедур понесут наказание", - отметил глава иранской полиции.
По его словам, любой, кто встает на сторону зачинщиков беспорядков, сам становится жертвой насильственных целей. "Эти люди превращают молодежь страны в жертву", - подчеркнул он.
