Глава полиции Ирана: Прошлой ночью были задержаны ключевые фигуры протестного движения

Сотрудничество и четкая координация между силами безопасности и полицией повысили уровень противодействия протестующим.

Как передает Report, об этом заявил глава полиции Ирана Ахмад Реза Радан.

"Прошлой ночью были осуществлены важные задержания, и задержанные после прохождения законных процедур понесут наказание", - отметил глава иранской полиции.

По его словам, любой, кто встает на сторону зачинщиков беспорядков, сам становится жертвой насильственных целей. "Эти люди превращают молодежь страны в жертву", - подчеркнул он.