İran polis rəisi: Dünən gecə mühüm həbslər həyata keçirilib
Region
- 11 yanvar, 2026
- 14:33
Təhlükəsizlik qüvvələri ilə polis arasında əməkdaşlıq və düzgün koordinasiya etirazçılara qarşı mübarizə səviyyəsini yüksəldib.
"Report" xəbər verir ki, bunu İran polis rəisi Əhməd Rza Radan bildirib.
"Dünən gecə mühüm həbslər həyata keçirilib və tutulanlar qanuni proseslərdən sonra cəzalarını alacaqlar" , - İran polisinin rəisi deyib.
Onun sözlərinə görə, iğtişaşçıların yanında duran hər kəs zorakı məqsədlərin qurbanına çevrilir. "Bu şəxslər ölkənin gənclərini qurbana çevirirlər".
