    İran polis rəisi: Dünən gecə mühüm həbslər həyata keçirilib

    Region
    • 11 yanvar, 2026
    • 14:33
    İran polis rəisi: Dünən gecə mühüm həbslər həyata keçirilib

    Təhlükəsizlik qüvvələri ilə polis arasında əməkdaşlıq və düzgün koordinasiya etirazçılara qarşı mübarizə səviyyəsini yüksəldib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İran polis rəisi Əhməd Rza Radan bildirib.

    "Dünən gecə mühüm həbslər həyata keçirilib və tutulanlar qanuni proseslərdən sonra cəzalarını alacaqlar" , - İran polisinin rəisi deyib.

    Onun sözlərinə görə, iğtişaşçıların yanında duran hər kəs zorakı məqsədlərin qurbanına çevrilir. "Bu şəxslər ölkənin gənclərini qurbana çevirirlər".

    Əhməd Rza Radan İran etiraz polis
    Глава полиции Ирана: Прошлой ночью были задержаны ключевые фигуры протестного движения

