В Агдере произошел минный инцидет, есть пострадавший
Происшествия
- 11 января, 2026
- 15:01
Сегодня на территории села Гызылоба в освобожденном от оккупации Агдеринском районе произошел минный инцидент.
Как передает Report, об этом сообщило Агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA).
Согласно информации, сотрудник привлеченной к гуманитарному разминированию неправительственной организации Керимов Эльвин Гамиддин оглу (1988 г.р.) при исполнении служебных обязанностей подорвался на противопехотной мине.
Пострадавший был госпитализирован в центральную районную больницу, где ему ампутировали часть правой ноги. Его состояние оценивается как удовлетворительное.
