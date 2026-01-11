Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    В Агдере произошел минный инцидет, есть пострадавший

    Происшествия
    • 11 января, 2026
    • 15:01
    Сегодня на территории села Гызылоба в освобожденном от оккупации Агдеринском районе произошел минный инцидент.

    Как передает Report, об этом сообщило Агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA).

    Согласно информации, сотрудник привлеченной к гуманитарному разминированию неправительственной организации Керимов Эльвин Гамиддин оглу (1988 г.р.) при исполнении служебных обязанностей подорвался на противопехотной мине.

    Пострадавший был госпитализирован в центральную районную больницу, где ему ампутировали часть правой ноги. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

