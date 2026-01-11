Ağdərədə minaya düşən şəxsin ayağı amputasiya olunub
Hadisə
- 11 yanvar, 2026
- 14:49
İşgaldan azad edilmiş Ağdərə rayonunun Qızıloba kəndi ərazisində 2026-cı il 11 yanvar tarixində mina hadisəsi baș verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyi (ANAMA) məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, humanitar minatəmizləmə əməliyyatlarına cəlb edilən qeyri-hökumət təşkilatının əməkdaşı 1988-ci il təvəllüdlü Kərimov Elvin Həmiddin oğlu xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən piyada əleyhinə mina partlayışı baş verib.
Hadisə nəticəsində xəsarət alan şəxsin sağ ayağı topuq nahiyəsindən amputasiya olunub.
Kərimov Elvin rayon mərkəzi xəstəxanasına təxliyə edilib. Vəziyyəti qənaətbəxşdir.
Son xəbərlər
15:02
Yeniyetmə və gənc voleybolçuların seçimi başlayıbKomanda
14:49
Ağdərədə minaya düşən şəxsin ayağı amputasiya olunubHadisə
14:33
İran polis rəisi: Dünən gecə mühüm həbslər həyata keçirilibRegion
14:28
Qazaxıstanda iki mindən çox məhkum azadlığa buraxılıbRegion
14:17
Video
Müdafiə Nazirliyinin həftəlik icmalı yayımlanıbHərbi
14:03
Sabahın havası Abşeronda meteohəssas insanlarda narahatlıq yaradacaqSağlamlıq
14:02
"Bavariya" 16 yaşlı futbolçunu heyətinə qatmaq istəyirFutbol
13:50
Nobel Komitəsi Mariyanın Sülh Mükafatını Trampa vermək tələbini rədd edibDigər ölkələr
13:36