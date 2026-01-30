İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    ABŞ Senatının komitəsi Rusiyanın "kölgə donanması"na sanksiyaların tətbiqini dəstəkləyib

    • 30 yanvar, 2026
    • 04:42
    ABŞ Senatının komitəsi Rusiyanın kölgə donanmasına sanksiyaların tətbiqini dəstəkləyib

    ABŞ Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsi Rusiyanın kölgə donanmasına sanksiyalar tətbiq edən qanun layihəsinin qəbul edilməsini tövsiyə edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə adı çəkilən komitənin sədri, Aydaho ştatından olan respublikaçı Cim Riş və komitənin baş demokratı, Nyu-Hempşir ştatından olan Cin Şahinin birgə bəyanatında bildirilib.

    Mətndə qeyd edilib ki, qanun layihəsi "təsdiqlənib" və baxılması üçün Nümayəndələr Palatasının tam tərkibinə təqdim ediləcək.

    Qanunvericilər bu sənədi Tramp administrasiyasının Ukrayna böhranını həll etmək səyləri ilə əlaqələndirirlər.

