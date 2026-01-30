Комитет Сената США поддержал законопроект о санкциях против "теневого флота"

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США рекомендовал принять законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении так называемого теневого флота России.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении председателя упомянутого комитета Джима Риша, республиканца, от штата Айдахо и старшего демократа в комитете Джинн Шахин от штата Нью-Гэмпшир.

Как отмечается в тексте, законопроект "был одобрен" и поступит на рассмотрение верхней палаты Конгресса полного состава. Законодатели увязывают этот документ с усилиями администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса.