    Комитет Сената США поддержал законопроект о санкциях против теневого флота

    Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США рекомендовал принять законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении так называемого теневого флота России.

    Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении председателя упомянутого комитета Джима Риша, республиканца, от штата Айдахо и старшего демократа в комитете Джинн Шахин от штата Нью-Гэмпшир.

    Как отмечается в тексте, законопроект "был одобрен" и поступит на рассмотрение верхней палаты Конгресса полного состава. Законодатели увязывают этот документ с усилиями администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса.

