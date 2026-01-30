İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası

    Tramp Kubaya neft tədarük edən ölkələrin mallarına tarif tətbiq edəcək

    Digər ölkələr
    • 30 yanvar, 2026
    • 05:51
    Tramp Kubaya neft tədarük edən ölkələrin mallarına tarif tətbiq edəcək

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Kubaya neft satan və ya tədarük edən ölkələrdən gələn mallara idxal rüsumlarının tətbiq edilməsinə icazə verən fərman imzalayıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu sənəd Ağ Evin saytında dərc edilib.

    Sənəddə bildirilib: "ABŞ Kubaya neft satan və ya başqa şəkildə tədarük edən istənilən ölkənin məhsullarına əlavə rüsum tətbiq edə bilər".

    Fərmanda mümkün rüsumların konkret məbləği göstərilməyib.

    Kuba qaz və neft
    Трамп подписал указ о пошлинах на товары из стран, поставляющих нефть на Кубу

    Son xəbərlər

    07:15

    ABŞ Kanada istehsalı olan təyyarələr üçün sertifikatları ləğv edib

    Digər ölkələr
    06:45

    Tramp Putinə müraciətindən sonra Ukraynaya qarşı hücumların dayandırıldığını bildirib

    Digər ölkələr
    06:14

    The Times: Britaniya SEPAH-ı qadağan olunmuş təşkilatlar siyahısına əlavə edəcək

    Digər ölkələr
    05:51

    Tramp Kubaya neft tədarük edən ölkələrin mallarına tarif tətbiq edəcək

    Digər ölkələr
    05:17

    ABŞ Hindistanın "Pax Silica" texnologiya alyansına qoşulacağını gözləyir

    Digər ölkələr
    04:42

    ABŞ Senatının komitəsi Rusiyanın "kölgə donanması"na sanksiyaların tətbiqini dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    04:15

    Rusiya XİN: Ermənistanın Aİ-yə üzv olmaq marağı narahatlıq doğurmaya bilməz

    Region
    03:50

    Türkiyədə restoranlarda servis haqqı qadağan edilib

    Region
    03:17

    "EU Today": Azərbaycan Avropa ilə Mərkəzi Asiya arasında unikal mövqeyə malikdir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti