Трамп подписал указ о пошлинах на товары из стран, поставляющих нефть на Кубу

Президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий возможность введения импортных пошлин на товары из стран, которые продают или поставляют нефть на Кубу.

Как передает Report, данный документ опубликован на сайте Белого дома.

В тексте документа указано, что США могут установить дополнительную адвалорную пошлину на продукцию любого государства, которое прямо или косвенно осуществляет продажу или иные поставки нефти Кубе. Конкретный размер возможных пошлин в указе не приводится.

В документе также отмечается, что президент вправе пересмотреть или изменить решение о вводе пошлин, если Куба или затронутые страны "предпримут существенные шаги для устранения угрозы" или приведут свою политику в соответствие с целями национальной безопасности и внешнеполитическими интересами США.

Ранее Трамп заявлял, что, по его мнению, Куба "висит на волоске" - ей угрожает серьезный кризис после прекращения нефтяных поставок из Венесуэлы. Он предупреждал о возможных мерах против государств, которые продолжат снабжать Кубу топливом.