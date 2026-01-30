Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов

    Трамп подписал указ о пошлинах на товары из стран, поставляющих нефть на Кубу

    Другие страны
    • 30 января, 2026
    • 06:03
    Трамп подписал указ о пошлинах на товары из стран, поставляющих нефть на Кубу

    Президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий возможность введения импортных пошлин на товары из стран, которые продают или поставляют нефть на Кубу.

    Как передает Report, данный документ опубликован на сайте Белого дома.

    В тексте документа указано, что США могут установить дополнительную адвалорную пошлину на продукцию любого государства, которое прямо или косвенно осуществляет продажу или иные поставки нефти Кубе. Конкретный размер возможных пошлин в указе не приводится.

    В документе также отмечается, что президент вправе пересмотреть или изменить решение о вводе пошлин, если Куба или затронутые страны "предпримут существенные шаги для устранения угрозы" или приведут свою политику в соответствие с целями национальной безопасности и внешнеполитическими интересами США.

    Ранее Трамп заявлял, что, по его мнению, Куба "висит на волоске" - ей угрожает серьезный кризис после прекращения нефтяных поставок из Венесуэлы. Он предупреждал о возможных мерах против государств, которые продолжат снабжать Кубу топливом.

    США Дональд Трамп госпошлины Куба Венесуэла
    Tramp Kubaya neft tədarük edən ölkələrin mallarına tarif tətbiq edəcək
    Ты - Король

    Последние новости

    06:24

    Родригес сообщила о телефонном разговоре с Трампом и Рубио

    Другие страны
    06:03

    Трамп подписал указ о пошлинах на товары из стран, поставляющих нефть на Кубу

    Другие страны
    05:39

    The Times: Британия внесет КСИР в список запрещенных организаций

    Другие страны
    05:21

    Трамп заявил о приостановке ударов по Украине после его просьбы к Путину

    Другие страны
    05:03

    Комитет Сената США поддержал законопроект о санкциях против "теневого флота"

    Другие страны
    04:19

    США ожидают, что Индия вступит в их технологический альянс Pax Silica в феврале

    Другие страны
    04:12

    МИД РФ: Сближение Армении с ЕС повлияет на союзнические отношения с Россией

    В регионе
    03:39

    EU Today: Азербайджан — уникальное связующее звено между Европой и Центральной Азией

    Внешняя политика
    03:11

    В ЦАХАЛ сообщили о нанесении удара по члену ХАМАС в Газе

    Другие страны
    Лента новостей