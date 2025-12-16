Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    В подмосковном Одинцово ученик напал с ножом на школьников, есть раненые.

    Как передает Report со ссылкой на РосСМИ, инцидент произошел общеобразовательной школе в поселке Горки-2.

    По неподтвержденной информации, погиб один человек, еще двое ранены.

    В настоящее время ведется эвакуация учеников. В результате штурма подростка, устроившего поножовщину, удалось задержать.

