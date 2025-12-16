В России школьник напал с ножом на других учащихся, есть раненые
Другие страны
- 16 декабря, 2025
- 11:28
В подмосковном Одинцово ученик напал с ножом на школьников, есть раненые.
Как передает Report со ссылкой на РосСМИ, инцидент произошел общеобразовательной школе в поселке Горки-2.
По неподтвержденной информации, погиб один человек, еще двое ранены.
В настоящее время ведется эвакуация учеников. В результате штурма подростка, устроившего поножовщину, удалось задержать.
