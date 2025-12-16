WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Moskvada məktəbdə yeniyetmənin hücumu nəticəsində ölən şagirdin 10 yaşı olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-i yazıb.

    Qeyd olunub ki, hücumu "destruktiv gənclər hərəkatının tərəfdarı olan" doqquzuncu sinif şagirdi həyata keçirib.

    O, mühafizəçini bıçaqla vurub, qaz balonu atıb, daha sonra məktəbliyə bıçaqla xəsarət yetirib, nəticədə o ölüb.

    Moskvaətrafı Odintsovoda məktəb şagirdi tərəfindən bıçaqlı hücum zamanı bir uşaq ölüb, mühafizəçi yaralanıb.

    "Report" "ТАСС"a istinadən xəbər verir ki, məlumatı Rusiya İstintaq Komitəsi təsdiqləyib.

    Hazırda şagirdlərin təxliyəsi aparılır. Şagird bıçaqla hücumun zamanı saxlanılıb.

    Жертвой вооруженного в школе в РФ стал 10-летний мальчик - ОБНОВЛЕНО-2

