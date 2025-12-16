WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Avropa aviaşirkətinə məxsus təyyarə 35 ildə ilk dəfə Bağdada eniş edib

    Digər ölkələr
    • 16 dekabr, 2025
    • 17:50
    Avropa aviaşirkətinə məxsus təyyarə 35 ildə ilk dəfə Bağdada eniş edib

    İraq Nəqliyyat Nazirliyi Yunanıstanın "Aegean Airlines" aviaşirkətinə məxsus təyyarənin 35 ildə ilk dəfə Bağdad Beynəlxalq Hava Limanına eniş etdiyini bəyan edib.

    Bu barədə "Report" "Əl-Ərəbiyyə" telekanalına istinadən xəbər verir.

    Nazirliyin məlumatına görə, Bağdad–Afina–Bağdad marşrutunda həftədə iki reys həyata keçiriləcək və tələbatdan asılı olaraq reyslərin sayının artması mümkündür.

    Nazirlik həmçinin qeyd edib ki, bu eniş "İraqın Avropa aviasiya xəritəsinə qayıdışı"nın əlamətidir və "İraq aviasiya sektorunun bərpasında yeni mərhələnin" başlanğıcını qoyub.

    Bu ilin əvvəlində yunan aviaşirkəti Ərbilə uçuşları başladıb.

    Xatırladaq ki, Avropa aviaşirkətləri 1990-cı illərin əvvəllindən, İraqın keçmiş prezidenti Səddam Hüseynin qonşu Küveytə müdaxiləsindən bəri təhlükəsizlik səbəbləri ilə Bağdad beynəlxalq hava limanına birbaşa uçuşlar həyata keçirmirdilər.

    İraq təyyarə Bağdad "Aegean Airlines"
    В Багдаде впервые за 35 лет приземлился самолет европейской авиакомпании

    Son xəbərlər

    18:02

    Nazirlik rəsmisi: "Bakıda bir çox beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub"

    Fərdi
    17:58
    Foto

    TƏBİB-də əczaçılıq şirkətləri və aptek təşkilatları ilə dərman təminatı müzakirə olunub

    Sağlamlıq
    17:57

    "Qarabağ"ın qış hazırlıq planı müəyyənləşib

    Futbol
    17:50

    Avropa aviaşirkətinə məxsus təyyarə 35 ildə ilk dəfə Bağdada eniş edib

    Digər ölkələr
    17:46

    Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə ev alışını 10 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    17:41

    Eldar Əzizov: "Görülən yüksək səviyyəli işlərin nəticəsində Bakı "Dünya İdman Paytaxtı" elan olunub"

    Fərdi
    17:40
    Foto

    Naxçıvanda külli miqdarda narkotik vasitə məhv edilib

    Hadisə
    17:39

    Almaniya Ukraynaya "Patriot" və "IRIS-T" HHM-in növbəti partiyasını verib

    Digər ölkələr
    17:39
    Foto

    Naxçıvanda "Texnoparkların təhsildə və iqtisadi inkişafda rolu" mövzusunda III Beynəlxalq Simpozium keçirilib

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti