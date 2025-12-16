Ermənistan və Lüksemburq strateji tərəfdaşlıq haqqında bəyannamə imzalayıb
Region
- 16 dekabr, 2025
- 22:18
Ermənistan və Lüksemburqun xarici işlər nazirləri Ararat Mirzoyanla Ksavye Bettel iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlıq haqqında birgə bəyannamə imzalayıblar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Qeyd edək ki, Ararat Mirzoyan işgüzar səfərlə Lüksemburqda səfərdədir.
