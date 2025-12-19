İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Vüqar Qurbanov: Tibb bacılarının evlərdə iynə vurmalarına icazə yoxdur

    Sağlamlıq
    • 19 dekabr, 2025
    • 13:53
    Vüqar Qurbanov: Tibb bacılarının evlərdə iynə vurmalarına icazə yoxdur

    Tibb bacılarının evlərdə iynə vurmalarına icazə yoxdur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu TƏBİB-in İcraçı direktoru Vüqar Qurbanov "TƏBİB-in 2025-ci ilin yekunlarına və gələcək planlara dair" brifinqdə deyib.

    O bildirib ki, Bəzi kəndlərdə tibb məntəqəsi olmadığı halda, tibb bacısı evdə iynə vurur:

    "Ev tibb bacısının xidmət verəcəyi ərazi deyil. Bəzi kəndlərdə tibb məntəqəsi olmadığı halda, tibb bacısı evdə iynə vurur. Buna icazə yoxdur. Tibb bacısının ilkin yardım üçün əlində zəruri avadanlıqlar, dərman vasitələri olmalıdır. Bunlar olmadan tibb bacısının xəstəyə iynə vurması ciddi həyati təhlükələrə gətirib çıxara bilər. Gələcək planlarda bütün bölgələrdə tibb məntəqələrinin qurulması planlaşdırılır".

    TƏBİB Vüqar Qurbanov tibb yardım

    Son xəbərlər

    14:02

    Azərbaycan yanacağı daşıyan dəmir yolu qatarı Ermənistan-Gürcüstan sərhədini keçir

    Energetika
    14:02

    Anar Əliyev Kürdəmirdə vətəndaşları qəbul edib

    Sosial müdafiə
    14:00

    Azərbaycan klubuna texniki məğlubiyyət verilib

    Futbol
    13:53

    Vüqar Qurbanov: Tibb bacılarının evlərdə iynə vurmalarına icazə yoxdur

    Sağlamlıq
    13:52

    Gürcü professor: Azərbaycandan neft məhsullarının Ermənistana yola salınması sülh prosesinin real nəticəsidir

    Region
    13:48

    AFFA İntizam Komitəsi "Sabah" - "Qarabağ" matçı ilə bağlı cəzaları açıqlayıb

    Futbol
    13:47
    Foto

    Azərbaycanda Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri üzrə Milli İzləmə Sistemi hazırlanacaq

    İKT
    13:47

    Milli Məclisin növbəti plenar iclası dekabrın 23-də keçiriləcək

    Milli Məclis
    13:40

    Azərbaycanın tanınmış güləşçisi: "Arzum budur ki, tələbələrim olimpiya medalı qazansınlar"

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti