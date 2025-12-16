Армения и Люксембург подписали декларацию о стратегическом партнерстве
В регионе
- 16 декабря, 2025
- 21:56
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве между двумя странами.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МИД Армении.
Отметим, что Арарат Мирзоян находится с рабочим визитом в Люксембурге.
