    "Barselona"nın yarımmüdafiəçisi FIFA tərəfindən 2025-ci ilin ən yaxşı qadın oyunçusu seçilib

    Futbol
    • 16 dekabr, 2025
    • 22:46
    Barselonanın yarımmüdafiəçisi FIFA tərəfindən 2025-ci ilin ən yaxşı qadın oyunçusu seçilib

    İspaniyanın qadınlardan ibarət "Barselona" klubunun yarımmüdafiəçisi Aytana Bonmati FIFA tərəfindən 2025-ci ilin ən yaxşı qadın oyunçusu seçilib.

    "Report" xəbər verir ki, İspaniya millisinin üzvü ardıcıl üçüncü dəfə bu mükafatı qazanıb.

    O, ötən mövsüm "Barselona" ilə İspaniya La Liqasını, ölkə kubokunu və Superkuboku qazanıb.

    qadın futbolu Aytana Bonmati FIFA
    Полузащитница "Барселоны" признана лучшей футболисткой года по версии ФИФА

