Полузащитница "Барселоны" признана лучшей футболисткой года по версии ФИФА
Футбол
- 16 декабря, 2025
- 23:06
Полузащитница "Барселоны" Айтана Бонмати стала лучшей футболисткой 2025 года по версии ФИФА.
Как сообщает Report, ранее испанка в третий раз подряд стала также обладательницей женского "Золотого мяча" 2025 года, тем самым установив рекорд.
По итогам минувшего сезона Бонмати в составе каталонского клуба взяла чемпионат Испании, Кубок Королевы и Суперкубок Испании по футболу среди женщин. Полузащитница забила 16 голов и сделала 12 результативных передач.
Напомним, что Бонмати в начала декабря получила перелом ноги. В пресс-службе "Барселоны" тогда уточнили, что она пропустит около пяти месяцев.
