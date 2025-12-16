Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Футбол
    • 16 декабря, 2025
    • 23:06
    Полузащитница Барселоны признана лучшей футболисткой года по версии ФИФА

    Полузащитница "Барселоны" Айтана Бонмати стала лучшей футболисткой 2025 года по версии ФИФА.

    Как сообщает Report, ранее испанка в третий раз подряд стала также обладательницей женского "Золотого мяча" 2025 года, тем самым установив рекорд.

    По итогам минувшего сезона Бонмати в составе каталонского клуба взяла чемпионат Испании, Кубок Королевы и Суперкубок Испании по футболу среди женщин. Полузащитница забила 16 голов и сделала 12 результативных передач.

    Напомним, что Бонмати в начала декабря получила перелом ноги. В пресс-службе "Барселоны" тогда уточнили, что она пропустит около пяти месяцев.

    "Barselona"nın yarımmüdafiəçisi FIFA tərəfindən 2025-ci ilin ən yaxşı qadın oyunçusu seçilib

