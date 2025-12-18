Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 18 декабря, 2025
    • 08:33
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    4. Проспект Зии Буниятова, от перекрёстка с улицей Мюзаффера Нариманова в сторону станции метро "20 Января";

    5. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

    6. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    7. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    8. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    9. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    10. Улица Абдулваxаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова.

