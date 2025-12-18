WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;

    2. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    3. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metrostansiyasından mərkəz istiqamətində;

    4. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;

    5. Rəşid Behbudov küçəsi, Mərkəzi Bank istiqamətində;

    6. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

    7. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

    8. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

    9. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

    10. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

