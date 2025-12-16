В Багдаде впервые за 35 лет приземлился самолет европейской авиакомпании

В международном аэропорту Багдада впервые за последние 35 лет приземлился самолет европейской авиакомпании.

Как сообщает Report со ссылкой на Al Arabiya, речь идет о рейсе греческой Aegean Airlines.

В Министерстве транспорта Ирака отметили, что авиакомпания будет выполнять рейсы по маршруту Багдад–Афины–Багдад два раза в неделю. В дальнейшем число рейсов может быть увеличено в зависимости от пассажирского спроса.

В министерстве подчеркнули, что этот рейс символизирует возвращение Ирака на европейскую авиационную карту и открывает новый этап в восстановлении национального авиационного сектора.

Отмечается, что ранее, в начале года, Aegean Airlines начала выполнять рейсы в Эрбиль - столицу автономного региона Курдистан на севере Ирака.

Европейские авиакомпании не осуществляли прямые рейсы в Багдад с начала 1990-х годов из-за соображений безопасности после вторжения Ирака в Кувейт.