WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Azərbaycanın tanınmış güləşçiləri Laçında məktəbdə olublar

    Fərdi
    • 16 dekabr, 2025
    • 22:55
    Azərbaycanın tanınmış güləşçiləri Laçında məktəbdə olublar

    Gənclər və İdman Nazirliyi və Milli Olimpiya Komitəsinin dəstəyi ilə təşkil edilən "Güləş Qarabağda" kampaniyasının ikinci günündə Laçın şəhər 2 saylı orta məktəbə baş çəkilib.

    "Report" xəbər verir ki, tədbirdə tanınmış güləşçilər çıxış edərək gənc nəslə öz tövsiyələrini veriblər.

    Daha sonra güləşlə bağlı maarifləndirici viktorina keçirilib və sualları dəqiq cavablandıran şagirdlər AGF tərəfindən mükafatlandırılıb.

    Daha sonra Rafiq Hüseynov, Eldəniz Əzizli, Mariya Stadnik, Rəsul Çunayev və Oyan Nəzəriani şagirdlərin suallarını cavablandırıb və avtoqraf veriblər.

    Güləşin ulduzları Şuşaya da baş çəkiblər. Şuşa qalasında yerli sakinlərlə görüşən nümayəndə heyəti onlarla xatirə şəkli çəkdirib.

    Qeyd edək ki, Qarabağa Böyük Qayıdış layihəsinin tərkib hissəsi olan kampaniyanın məqsədi işğaldan azad olunmuş torpaqlarda yaşayan sakinlərdə motivasiyanı yüksəltmək, milli ruhda inkişafa töhfə vermək, güləşin ölkədə daha da populyarlaşmasını və bu sahədə maariflənməni təmin etməkdir.

    güləş Qarabağ Şuşa

    Son xəbərlər

    23:19

    Vaşinqtonda daşqın nəticəsində su bəndi yarılıb, ölən var

    Digər ölkələr
    23:02

    Tehranda yaşayış binası çöküb, dağıntılar altında qalanlar var

    Region
    22:55
    Foto

    Azərbaycanın tanınmış güləşçiləri Laçında məktəbdə olublar

    Fərdi
    22:46

    "Barselona"nın yarımmüdafiəçisi FIFA tərəfindən 2025-ci ilin ən yaxşı qadın oyunçusu seçilib

    Futbol
    22:42

    KİV: ABŞ ÜTT-yə qlobal ticarət yaxınlaşması dövrünün başa çatdığını bəyan edib

    Digər ölkələr
    22:31

    Rumıniyanın sabiq nəqliyyat naziri korrupsiya ittihamı ilə saxlanılıb

    Digər ölkələr
    22:18

    Ermənistan və Lüksemburq strateji tərəfdaşlıq haqqında bəyannamə imzalayıb

    Region
    22:11
    Foto

    Ağacan Abiyevin şərəfinə boks turniri start götürüb

    Fərdi
    22:03

    Niderland "F-16" qırıcıları üçün sursat alınmasına 250 milyon avro ayıracaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti