WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Rumıniyanın sabiq nəqliyyat naziri korrupsiya ittihamı ilə saxlanılıb

    Digər ölkələr
    • 16 dekabr, 2025
    • 22:31
    Rumıniyanın sabiq nəqliyyat naziri korrupsiya ittihamı ilə saxlanılıb

    Rumıniyanın Korrupsiyaya qarşı Mübarizə üzrə Milli İdarəsinin prokurorları sabiq nəqliyyat naziri Aleksandru-Rezvan Kuku korrupsiya ittihamı ilə saxlayıblar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Rumıniya Radiosu" məlumat yayıb.

    Məlumata görə, saxlanılma sabiq nazirin və sahibkar Ketelin Daniel Buşenin yaşayış yerində aparılan axtarışlardan sonra həyata keçirilib. Rüşvətalma və ona şəriklik şübhələri ilə istintaq aparılır.

    Rumıniya KİV-nin məlumatına görə, sabiq nazir sahibkarın 23 milyon ley (4,6 milyon avro) dəyərindəki müqavilənin 6%-i həcmində rüşvəti Rumıniya Avtomobil Reyestrinin direktoruna vermək cəhdində vasitəçi olub. Bu rüşvət müqavilənin avtomobillərin texniki baxış avadanlıqlarının xidmətinə dair müddətinin uzadılması üçün nəzərdə tutulub.

    Aleksandru-Rezvan Kuk Ketelin Daniel Buşe Rumıniya Korrupsiya Həbs
    В Румынии экс-министр транспорта задержан по обвинению в коррупции

    Son xəbərlər

    22:42

    KİV: ABŞ ÜTT-yə qlobal ticarət yaxınlaşması dövrünün başa çatdığını bəyan edib

    Digər ölkələr
    22:31

    Rumıniyanın sabiq nəqliyyat naziri korrupsiya ittihamı ilə saxlanılıb

    Digər ölkələr
    22:18

    Ermənistan və Lüksemburq strateji tərəfdaşlıq haqqında bəyannamə imzalayıb

    Region
    22:11
    Foto

    Ağacan Abiyevin şərəfinə boks turniri start götürüb

    Fərdi
    22:03

    Niderland "F-16" qırıcıları üçün sursat alınmasına 250 milyon avro ayıracaq

    Digər ölkələr
    21:50

    Çexiya hökuməti Avropa İttifaqının miqrasiya paktını rədd edib

    Digər ölkələr
    21:47

    FIFA 2025-ci ilin ən yaxşı futbolçusu və məşqçisini açıqlayıb

    Futbol
    21:33

    Səudiyyə Ərəbistanı kompaniyası "Lukoyl" şirkətinin 22 milyard dollarlıq aktivlərinə iddialıdır

    Digər ölkələr
    21:22

    Balakəndə baş verən qəzada ölənlərin sayı artıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti