В Румынии экс-министр транспорта задержан по обвинению в коррупции
Другие страны
- 16 декабря, 2025
- 21:49
Прокуроры Национального управления по борьбе с коррупцией Румынии задержали бывшего министра транспорта Александру-Рэзвана Кука по обвинению в коррупции.
Как передает Report, об этом сообщило Радио Румынии.
Согласно информации, задержание было произведено после обысков по месту жительства экс-министра и предпринимателя Кэтэлина Даниела Буше. Расследование ведется в связи с подозрениями во взяточничестве и соучастии в нем.
Согласно румынским СМИ, экс-министр выступил посредником в попытке предпринимателя дать взятку в размере 6% от контракта стоимостью 23 млн леев (€4,6 млн) директору Румынского автомобильного регистра за продление контракта по обслуживанию оборудования для техосмотра автомашин.
