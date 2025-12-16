Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    В Румынии экс-министр транспорта задержан по обвинению в коррупции

    Другие страны
    • 16 декабря, 2025
    • 21:49
    В Румынии экс-министр транспорта задержан по обвинению в коррупции

    Прокуроры Национального управления по борьбе с коррупцией Румынии задержали бывшего министра транспорта Александру-Рэзвана Кука по обвинению в коррупции.

    Как передает Report, об этом сообщило Радио Румынии.

    Согласно информации, задержание было произведено после обысков по месту жительства экс-министра и предпринимателя Кэтэлина Даниела Буше. Расследование ведется в связи с подозрениями во взяточничестве и соучастии в нем.

    Согласно румынским СМИ, экс-министр выступил посредником в попытке предпринимателя дать взятку в размере 6% от контракта стоимостью 23 млн леев (€4,6 млн) директору Румынского автомобильного регистра за продление контракта по обслуживанию оборудования для техосмотра автомашин.

    Румыния экс министр коррупция задержание

