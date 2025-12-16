WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    "İrəvanda xal qalmadı" adlı bədii-sənədli kitab hazırlanır

    Mədəniyyət siyasəti
    • 16 dekabr, 2025
    • 18:25
    İrəvanda xal qalmadı adlı bədii-sənədli kitab hazırlanır

    "İrəvanda xal qalmadı" adlı bədii-sənədli kitab hazırlanır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyi məlumat yayıb.

    Məlumata görə, "İrəvanda xal qalmadı" adlı bədii-sənədli kitabı Azərbaycan Ədəbiyyatı Fondunun "Qərbi Azərbaycan əsərlərdə" layihəsi çərçivəsində nəşrə hazırlanır.

    Fondun rəhbəri, yazıçı Varis Yolçuyev bildirib ki, roman XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycan torpaqlarının Çar Rusiyası tərəfindən işğalına həsr edilib. Romanda mühüm tarixi arxiv materiallarından istifadə edilib. Əsərdə İrəvan xanlığının timsalında bu işğalın maddi və mənəvi məhrumiyyətlərə səbəb olan nəticələri, xüsusilə Azərbaycanın tarixi torpaqları hesabına Çar Rusiyasının erməni dövləti yaratması prosesi yüksək bədii-estetik dildə ifadə olunub. Bu milli faciənin doğurduğu fəlakət bir-birini sevən iki gəncin - Uluxan və Selcanın məşəqqətli həyat hekayəsi fonunda təsvir olunur.

    Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub. Layihənin donoru Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyidir.

    İrəvanda xal qalmadı Qeyri-Hökümət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyi Azərbaycan Ədəbiyyat Fondu

    Son xəbərlər

    18:30

    Tahir Mirkişili: Elektron siqaretlərin qadağası təklifi ictimai sağlamlıq baxımından vaxtında atılan addımdır

    Daxili siyasət
    18:27

    Azərbaycan azot gübrəsinin ixracından qazancını 45 %-ə yaxın artırıb

    ASK
    18:25

    "İrəvanda xal qalmadı" adlı bədii-sənədli kitab hazırlanır

    Mədəniyyət siyasəti
    18:14

    ACES Europe rəsmisi: "Bakıda çox gözəl idman infrastrukturu mövcuddur"

    Fərdi
    18:02

    Nazirlik rəsmisi: "Bakıda bir çox beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub"

    Fərdi
    17:58
    Foto

    Əczaçılıq şirkətləri və aptek təşkilatları ilə dərman təminatı müzakirə olunub

    Sağlamlıq
    17:57

    "Qarabağ"ın qış hazırlıq planı müəyyənləşib

    Futbol
    17:50

    Avropa aviaşirkətinə məxsus təyyarə 35 ildə ilk dəfə Bağdada eniş edib

    Digər ölkələr
    17:46

    Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə ev alışını 10 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti