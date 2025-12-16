WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Fərdi
    • 16 dekabr, 2025
    • 18:14
    Bakıda çox gözəl idman infrastrukturu mövcuddur.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Avropa İdman Paytaxtları və Şəhərləri Federasiyasının (ACES Europe) baş katibi Huqo Alonso Bakının "Dünya İdman Paytaxtı" elan olunmasına həsr edilmiş rəsmi təqdimetmə mərasimindən sonra jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    O, Bakının çox gözəl şəhər olduğunu vurğulayıb:

    "Bakını "Dünya İdman Paytaxtı" elan edən rəsmi çərçivəni Monakodan bura gətirdik. Paytaxtınızda çox gözəl idman infrastrukturunun olduğunu bilirik. Bakı daha əvvəl bir sıra beynəlxalq yarışlara ev sahibliyi edib. Bu yarışların hər birinin yüksək səviyyədə keçdiyini çox yaxşı xatırlayırıq".

    Qeyd edək ki, Avropa İdman Paytaxtları və Şəhərləri Federasiyası Bakını 2026-cı il üçün dünyanın "İdman paytaxtı" seçib.

    Генсек ACES Europe: В Баку очень прекрасная спортивная инфраструктура

    ACES Europe rəsmisi: "Bakıda çox gözəl idman infrastrukturu mövcuddur"

