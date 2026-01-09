Bakı metrosu ötən il 227 milyona yaxın sərnişin daşıyıb
İnfrastruktur
- 09 yanvar, 2026
- 10:07
2025-ci ildə "Bakı Metropoliteni" QSC 226 milyon 803 min 167 sərnişin daşıyıb.
Bu barədə "Report"a səhmdar cəmiyyətindən bildirilib.
Ötən ilin ən çox sərnişin daşıyan stansiyalarına "Koroğlu" liderlik edir.
