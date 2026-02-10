İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    ABŞ-nin Vitse-prezidenti Azərbaycana səfərə gəlib

    Xarici siyasət
    • 10 fevral, 2026
    • 17:35
    ABŞ-nin Vitse-prezidenti Azərbaycana səfərə gəlib

    ABŞ Vitse-prezidenti Ceyms Devid Vens fevralın 10-da Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib.

    "Report"un məlumatına görə, hər iki ölkənin Dövlət bayraqlarının dalğalandığı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda ABŞ-nin Vitse-prezidentinin şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.

    Vitse-prezident Ceyms Devid Vensi Azərbaycanın Baş nazirinin müavini Samir Şərifov və digər rəsmi şəxslər qarşıladılar.

    Вице-президент США прибыл в Азербайджан
    US Vice President arrives in Azerbaijan on official visit

