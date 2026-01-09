Бакинское метро в 2025 году перевезло около 227 млн пассажиров
Инфраструктура
- 09 января, 2026
- 10:23
ЗАО "Бакинский метрополитен" в 2025 году перевезло 226 млн 803,167 тыс. пассажиров.
Об этом Report сообщили в ЗАО.
Отмечается, что в прошлом году по наибольшему числу пассажиров лидирует станция "Кероглу".
В настоящее время Бакинский метрополитен представляет собой систему из 27 станций и трех линий, общая протяженность которых составляет 40,7 км.
Согласно "Концептуальной схеме развития линий Бакинского метрополитена", к концу 2030 года общая сеть должна состоять из пяти линий, 76 станций, 6 электродепо и путей общей протяженностью 119,1 км.
Последние новости
11:05
В Азербайджане выросло число активных налогоплательщиковФинансы
10:51
Швейцария призвала Баку и Ереван продолжить шаги по обеспечению устойчивого мира - ЭКСКЛЮЗИВВ регионе
10:47
В Азербайджане более 98 тыс. человек получили единовременное пособие при рождении ребенкаСоциальная защита
10:42
В Масаллы и Сураханском районе Баку возникнут перебои с электроснабжениемЭнергетика
10:34
Дорожная полиция предупреждает о необходимости повышенной бдительности из-за погодыПроисшествия
10:23
Бакинское метро в 2025 году перевезло около 227 млн пассажировИнфраструктура
10:19
Фото
Командующий ВВС и военный прокурор посетили воинские частиАрмия
10:11
Нефть продолжает дорожать после скачка цен на 3% наканунеЭнергетика
10:05