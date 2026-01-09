Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    Бакинское метро в 2025 году перевезло около 227 млн пассажиров

    Инфраструктура
    • 09 января, 2026
    • 10:23
    Бакинское метро в 2025 году перевезло около 227 млн пассажиров

    ЗАО "Бакинский метрополитен" в 2025 году перевезло 226 млн 803,167 тыс. пассажиров.

    Об этом Report сообщили в ЗАО.

    Отмечается, что в прошлом году по наибольшему числу пассажиров лидирует станция "Кероглу".

    В настоящее время Бакинский метрополитен представляет собой систему из 27 станций и трех линий, общая протяженность которых составляет 40,7 км.

    Согласно "Концептуальной схеме развития линий Бакинского метрополитена", к концу 2030 года общая сеть должна состоять из пяти линий, 76 станций, 6 электродепо и путей общей протяженностью 119,1 км.

    метро Бакметрополитен пассажироперевозки статистика
    Bakı metrosu ötən il 227 milyona yaxın sərnişin daşıyıb

    Последние новости

    11:05

    В Азербайджане выросло число активных налогоплательщиков

    Финансы
    10:51

    Швейцария призвала Баку и Ереван продолжить шаги по обеспечению устойчивого мира - ЭКСКЛЮЗИВ

    В регионе
    10:47

    В Азербайджане более 98 тыс. человек получили единовременное пособие при рождении ребенка

    Социальная защита
    10:42

    В Масаллы и Сураханском районе Баку возникнут перебои с электроснабжением

    Энергетика
    10:34

    Дорожная полиция предупреждает о необходимости повышенной бдительности из-за погоды

    Происшествия
    10:23

    Бакинское метро в 2025 году перевезло около 227 млн пассажиров

    Инфраструктура
    10:19
    Фото

    Командующий ВВС и военный прокурор посетили воинские части

    Армия
    10:11

    Нефть продолжает дорожать после скачка цен на 3% накануне

    Энергетика
    10:05

    Названо число трудовых договоров в Азербайджане

    Финансы
    Лента новостей