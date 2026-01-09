Бакинское метро в 2025 году перевезло около 227 млн пассажиров

ЗАО "Бакинский метрополитен" в 2025 году перевезло 226 млн 803,167 тыс. пассажиров.

Об этом Report сообщили в ЗАО.

Отмечается, что в прошлом году по наибольшему числу пассажиров лидирует станция "Кероглу".

В настоящее время Бакинский метрополитен представляет собой систему из 27 станций и трех линий, общая протяженность которых составляет 40,7 км.

Согласно "Концептуальной схеме развития линий Бакинского метрополитена", к концу 2030 года общая сеть должна состоять из пяти линий, 76 станций, 6 электродепо и путей общей протяженностью 119,1 км.