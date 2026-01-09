İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Hadisə
    • 09 yanvar, 2026
    • 08:04
    Sumqayıtda zavodda partlayış baş verib, fəhlə xəsarət alıb

    Sumqayıt şəhərində zavodda partlayış baş verib.

    "Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə Hacı Zeynalabdin qəsəbəsində yerləşən zavodların birində qeydə alınıb.

    Belə ki, Sumqayıt şəhər sakini, 1994-cü il təvəllüdlü Qurbanov Elməddin Səxavət oğlu operator işlədiyi zavodda borunun partlaması nəticəsində termiki yanıq xəsarətləri alıb.

    Yaralı dərhal xəstəxanaya çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Sumqayıt Zavod partlayış
    В Сумгайыте произошел взрыв на заводе, есть пострадавший

