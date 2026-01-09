Sumqayıtda zavodda partlayış baş verib, fəhlə xəsarət alıb
- 09 yanvar, 2026
- 08:04
Sumqayıt şəhərində zavodda partlayış baş verib.
"Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə Hacı Zeynalabdin qəsəbəsində yerləşən zavodların birində qeydə alınıb.
Belə ki, Sumqayıt şəhər sakini, 1994-cü il təvəllüdlü Qurbanov Elməddin Səxavət oğlu operator işlədiyi zavodda borunun partlaması nəticəsində termiki yanıq xəsarətləri alıb.
Yaralı dərhal xəstəxanaya çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
