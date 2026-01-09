В Сумгайыте произошел взрыв на заводе, есть пострадавший

В Сумгайыте произошел взрыв на заводе.

Как передает местное бюро Report, что инцидент был зафиксирован на одном из заводов, расположенных в поселке Хаджи Зейналабдин.

Так, житель города Сумгаит Эльмяддин Сахават оглу Гурбанов (1994 г.р.) получил термические ожоги в результате взрыва трубы на заводе, где он работал оператором.

Пострадавшего госпитализировали. Ведется расследование инцидента.