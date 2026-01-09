Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Сумгайыте произошел взрыв на заводе, есть пострадавший

    Происшествия
    • 09 января, 2026
    • 08:12
    В Сумгайыте произошел взрыв на заводе.

    Как передает местное бюро Report, что инцидент был зафиксирован на одном из заводов, расположенных в поселке Хаджи Зейналабдин.

    Так, житель города Сумгаит Эльмяддин Сахават оглу Гурбанов (1994 г.р.) получил термические ожоги в результате взрыва трубы на заводе, где он работал оператором.

    Пострадавшего госпитализировали. Ведется расследование инцидента.

    Сумгайыт взрыв завод пострадавший
    Sumqayıtda zavodda partlayış baş verib, fəhlə xəsarət alıb

