В Сумгайыте произошел взрыв на заводе, есть пострадавший
Происшествия
- 09 января, 2026
- 08:12
В Сумгайыте произошел взрыв на заводе.
Как передает местное бюро Report, что инцидент был зафиксирован на одном из заводов, расположенных в поселке Хаджи Зейналабдин.
Так, житель города Сумгаит Эльмяддин Сахават оглу Гурбанов (1994 г.р.) получил термические ожоги в результате взрыва трубы на заводе, где он работал оператором.
Пострадавшего госпитализировали. Ведется расследование инцидента.
