Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах

    Трамп: США приглашают другие страны добывать нефть в Венесуэле

    Другие страны
    • 30 января, 2026
    • 23:04
    Трамп: США приглашают другие страны добывать нефть в Венесуэле

    Соединенные Штаты приглашают другие страны принять участие в проектах по добыче нефти в Венесуэле.

    Как передает Report, об этом заявил американский президент Дональд Трамп при подписании новых указов в Овальном кабинете Белого дома.

    "По ситуации с Венесуэлой. Руководство [в Каракасе] действует очень хорошо. Мы очень счастливы. И мы отлично ладим. И мы приглашаем страны мира. Очень скоро они начнут принимать нефть", - сказал американский лидер.

    Он также подтвердил, часть американской военной-морской группировки, стянутой ранее к Венесуэле в преддверии операции США в этой южноамериканской стране, продолжает находиться в регионе.

    "Она все еще находится у Венесуэлы", - отметил американский президент.

    Ранее и.о. президента Венесуэлы Делси Родригес заявила, что республика должна перейти от статуса страны с крупнейшими в мире запасами нефти к крупнейшему мировому производителю, для чего в 2026 году будут привлечены $1,4 млрд инвестиций.

    Дональд Трамп Венесуэла
    Ты - Король

    Последние новости

    23:04

    Трамп: США приглашают другие страны добывать нефть в Венесуэле

    Другие страны
    22:52

    Азербайджанский дипломат в ООН: Международное право должно применяться ко всем в равной степени

    Внешняя политика
    22:45
    Фото

    На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режим

    Инфраструктура
    22:30

    Умерла Кэтрин О'Хара, известная по роли мамы Кевина из фильма "Один дома"

    Искусство
    22:27

    Зеленский заявил, что РФ перешла с атак на энергетику на удары по логистике

    Другие страны
    22:11

    Минюст США опубликовал еще 3 млн файлов по делу Эпштейна

    Другие страны
    21:59

    Стоимость фьючерса на золото опустилась ниже $4 850 за унцию

    Финансы
    21:45
    Фото

    Обсуждено сотрудничество Азербайджана и Черногории в области туризма

    Внешняя политика
    21:37

    Путин принял в Кремле секретаря иранского Совбеза

    В регионе
    Лента новостей