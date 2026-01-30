Трамп: США приглашают другие страны добывать нефть в Венесуэле

Соединенные Штаты приглашают другие страны принять участие в проектах по добыче нефти в Венесуэле.

Как передает Report, об этом заявил американский президент Дональд Трамп при подписании новых указов в Овальном кабинете Белого дома.

"По ситуации с Венесуэлой. Руководство [в Каракасе] действует очень хорошо. Мы очень счастливы. И мы отлично ладим. И мы приглашаем страны мира. Очень скоро они начнут принимать нефть", - сказал американский лидер.

Он также подтвердил, часть американской военной-морской группировки, стянутой ранее к Венесуэле в преддверии операции США в этой южноамериканской стране, продолжает находиться в регионе.

"Она все еще находится у Венесуэлы", - отметил американский президент.

Ранее и.о. президента Венесуэлы Делси Родригес заявила, что республика должна перейти от статуса страны с крупнейшими в мире запасами нефти к крупнейшему мировому производителю, для чего в 2026 году будут привлечены $1,4 млрд инвестиций.