Трамп: США приглашают другие страны добывать нефть в Венесуэле
- 30 января, 2026
- 23:04
Соединенные Штаты приглашают другие страны принять участие в проектах по добыче нефти в Венесуэле.
Как передает Report, об этом заявил американский президент Дональд Трамп при подписании новых указов в Овальном кабинете Белого дома.
"По ситуации с Венесуэлой. Руководство [в Каракасе] действует очень хорошо. Мы очень счастливы. И мы отлично ладим. И мы приглашаем страны мира. Очень скоро они начнут принимать нефть", - сказал американский лидер.
Он также подтвердил, часть американской военной-морской группировки, стянутой ранее к Венесуэле в преддверии операции США в этой южноамериканской стране, продолжает находиться в регионе.
"Она все еще находится у Венесуэлы", - отметил американский президент.
Ранее и.о. президента Венесуэлы Делси Родригес заявила, что республика должна перейти от статуса страны с крупнейшими в мире запасами нефти к крупнейшему мировому производителю, для чего в 2026 году будут привлечены $1,4 млрд инвестиций.