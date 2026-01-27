Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Венесуэла намерена довести до $1,4 млрд объем инвестиций в свою нефтяную отрасль

    Другие страны
    • 27 января, 2026
    • 09:38
    Венесуэла намерена довести до $1,4 млрд объем инвестиций в свою нефтяную отрасль

    Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес заявила, что республика должна должна перейти от статуса страны с крупнейшими в мире запасами нефти к крупнейшему мировому производителю. Для этой цели в 2026 году будут привлечены $1,4 млрд в виде инвестиций.

    Как передает Report, об этом говорится на официальной странице Родригес в соцсетях.

    Отмечается, что в данный момент власти страны работают над проектом реформы нефтяной отрасли Венесуэлы, который был представлен 15 января и в настоящее время проходит общественные слушания, транслируемые по национальному телевидению.

    В ходе обсуждений Делси Родригес отметила, что в 2025 году инвестиции в отрасль составили $900 млн, а Венесуэла заключила 29 контрактов на долевое участие в нефтедобыче. Объем добычи в 2025 году достиг показателя 1,2 млн баррелей в сутки.

