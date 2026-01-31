UN-Habitat: WUF13 в Азербайджане окажет существенное влияние на окружающую среду региона

WUF13, который пройдет в Азербайджане, станет первым мероприятием WUF в Центральной Азии и на Южном Кавказе, и этот форум окажет существенное социально-экономическое и экологическое влияние на весь регион.

Об этом корреспонденту американского бюро Report сказал руководитель Канадского отдела UN-Habitat Омар Сиддик, который принял участие в посвященном 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) дипломатическом брифинге высокого уровня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Представитель UN-Habitat отметил, что программа форума разрабатывается совместно с Азербайджаном, и мероприятие будет построено как на практических, так и на решениях, которые могут быть реализованы на местном уровне. Он добавил, что программа будет доступна для участия различных заинтересованных сторон, включая лиц с инвалидностью и местные общественные группы.

"Мы разрабатываем программу форума вместе с различными партнерами, от национальных правительств до городов, бизнеса, фондов и гражданского общества, и активно работаем с Азербайджанской Республикой как принимающей стороной форума. Потому что города строятся на практических, реализуемых решениях на местном уровне, на уровне поселков. Также важно обеспечить доступность программы для заинтересованных сторон - как для лиц с инвалидностью, так и для местных общественных групп. Наша работа с Азербайджаном касается создания динамичной программы форума, которая охватывает не только деятельность в рамках мероприятия, но и подготовку к мерам по глобальному жилищному кризису после форума", - отметил Сиддик.

Он подчеркнул, что на форуме будет оцениваться глобальная городская политика как в рамках среднесрочного обзора Новой повестки дня городского развития, так и в рамках глобального обзора Цели устойчивого развития (ЦУР 11), и темы будут обсуждаться с точки зрения различных акторов.

"2026 год, когда проводится WUF13, очень стратегический момент для "Новой повестки дня городского развития", поскольку это не только среднесрочный обзор, но и глобальный обзор Цели устойчивого развития 11. Это может быть последний обзор до конца 2030 года. До 65% целей ЦУР должны быть реализованы на местном уровне или через местные учреждения. Многие города в мире подвержены высоким климатическим рискам, одновременно создавая две трети глобальных выбросов парниковых газов. Мы также находимся в периоде большой геополитической фрагментации и знаем, что роль городов очень важна, так как они вносят 80% мирового внутреннего продукта в регионе", - указал Омар Сиддик.

Он отметил, что WUF13, который пройдет в Азербайджане, станет первым мероприятием WUF в регионе:

"Действительно, WUF13, который пройдет в Азербайджане, станет первым мероприятием WUF в Центральной Азии и на Южном Кавказе, и этот форум окажет существенное социально-экономическое и экологическое влияние на весь регион".

Представитель UN-Habitat добавил, что в Азербайджане определится, кто будет принимать WUF14.