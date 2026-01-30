Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах

    В ООН организован дипломатический брифинг высокого уровня на тему WUF13

    Внешняя политика
    • 30 января, 2026
    • 21:30
    В ООН организован дипломатический брифинг высокого уровня на тему WUF13

    В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялся дипломатический брифинг высокого уровня, посвященный 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдет в Баку 17-22 мая.

    Как сообщает американское бюро Report, в мероприятии, проведенном в рамках партнерства UN-Habitat и правительства Азербайджана, приняли участие представители стран-членов, высокопоставленные должностные лица ООН и представители организаций-партнеров.

    В панельных дискуссиях приняли участие заместитель Генерального секретаря ООН и исполнительный директор UN-Habitat Анаклаудия Россбах, замглавы аппарата Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, заместитель Национального координатора WUF13 Гюльшен Рзаева, директор Отдела глобальных знаний и пропаганды UN-Habitat Эдлам Йемеру, начальник Управления климатической дипломатии Министерства иностранных дел (МИД) Эльчин Аллахвердиев, второй секретарь постоянного представительства Азербайджана при ООН Нигяр Байрамлы.

    Дипломатический брифинг прошел под модераторством временного поверенного в делах, заместителя постоянного представителя Азербайджана при ООН Эльвина Ашрафзаде. Дипломат подчеркнул, что высокий интерес к мероприятию свидетельствует о важности форума. Он отметил, что проведение WUF13 в Азербайджане, помимо большой ответственности для страны, создает возможность внести вклад в международный диалог в сфере устойчивой урбанизации.

    Г. Рзаева в своем выступлении проинформировала гостей о "Саммите лидеров", который впервые пройдет в рамках WUF13 с участием глав государств и правительств. Она также рассказала участникам брифинга о планируемых встречах на уровне министров и других тематических сессиях. Она отметила, что в рамках WUF13 в Баку разрабатываются планы по логистике, безопасности и внутригородскому транспорту.

    Исполнительный директор UN-Habitat Анаклаудия Россбах заявила, что WUF13 совпадает с 10-летием Новой повестки дня городского развития, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 2016 году, и проводится накануне промежуточного обзора выполнения этого документа. Она подчеркнула, что форум станет важной платформой для продвижения цели устойчивых городов и сообществ.

    Э. Йемеру выступил с подробной презентацией, посвященной содержанию форума, процессу подготовки и приоритетам Азербайджана как принимающей страны. Было отмечено, что в рамках форума будет организована полнодневная "Встреча министров", шесть диалогов высокого уровня, тематические ассамблеи, более 350 партнерских мероприятий, выставка Urban Expo и впервые учебная платформа "WUF Академия". Он сообщил, что по итогам форума планируется принятие итогового ориентированного на действия документа под названием "Бакинский призыв".

    Э. Аллахвердиев в своем выступлении заявил, что форум будет играть роль глобальной платформы ООН. Подготавливаемые документы будут формироваться на основе мнений и предложений различных заинтересованных сторон и создадут прочную основу для будущего сотрудничества.

    Дипломатический брифинг продолжился сессией вопросов и ответов с дипломатами стран-членов.

    WUF13 ООН
    Фото
    BMT-də WUF13-lə bağlı yüksək səviyyəli diplomatik brifinq təşkil olunub
    Ты - Король

    Последние новости

    21:45

    Обсуждено сотрудничество Азербайджана и Черногории в области туризма

    Внешняя политика
    21:37

    Путин принял в Кремле секретаря иранского Совбеза

    В регионе
    21:30
    Фото

    В ООН организован дипломатический брифинг высокого уровня на тему WUF13

    Внешняя политика
    21:22

    Трамп: США перебрасывают к Ирану еще большие силы, чем к Венесуэле

    Другие страны
    21:15

    Определились даты матчей "Карабаха" против "Ньюкасла" в плей-офф Лиги чемпионов

    Футбол
    21:08

    Bloomberg: ЕС запретит услуги морских перевозок в 20-м пакете антироссийских санкций

    Другие страны
    20:55

    ФРГ приветствует экономическое взаимодействие Азербайджана и Армении

    Внешняя политика
    20:47

    Эстония анонсировала гуманитарную поддержку для Украины почти на €400 тыс.

    Другие страны
    20:39

    Япония рассчитывает расширить сотрудничество с Азербайджаном в "зеленой" энергетике

    Энергетика
    Лента новостей