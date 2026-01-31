Исполняется 142 года со дня рождения Мамеда Эмина Расулзаде

Сегодня день рождения Мамеда Эмина Расулзаде - государственного и общественного деятеля, политика и публициста, одного из основателей Азербайджанской Демократической Республики (1918-1920).

Report напоминает, что со дня рождения Мамед Эмина Расулзаде проходит 142 года.

Мамед Эмин Расулзаде родился 31 января 1884 года в бакинском селе Новханы. Отец отдал его во вторую "Русско-мусульманскую" школу, где директором был известный педагог Султан Меджид Ганизаде. После окончания школы Расулзаде продолжил образование на русском языке в Бакинском техническом училище.

В 1902 году 17-летний М.Э.Расулзаде создал "Мусульманскую молодежную организацию".

Осенью 1917 года Мамед Эмин Расулзаде избирается депутатом российского парламента от Азербайджана и Туркестана. 26 мая 1918 года Закавказский сейм был распущен из-за внутренних разногласий между фракциями. 27 мая был создан Национальный совет Азербайджана, состоящий из членов мусульманской фракции сейма, представлявших различные партии. Расулзаде большинством голосов избирается председателем Национального совета.

28 мая 1918 года радиостанции и газеты во всем мире распространили новость о провозглашении независимости Азербайджана. Это означало, что азербайджанский народ заявил на весь мир о своем существовании и провозгласил создание собственного национального государства. Под руководством Фатали Хана Хойского было сформировано правительство Азербайджанской Демократической Республики. Таким образом, азербайджанский народ первым не только среди тюркских народов, но и на всем Востоке, создал независимую республику.

Однако Азербайджанская Демократическая Республика просуществовала всего 23 месяца. После оккупации Азербайджана Советской Россией 28 апреля 1920 года Расулзаде был вынужден покинуть родину. Долгие годы он посвятил борьбе за свободу Азербайджана, находясь за границей. Расулзаде скончался 6 марта 1955 года в Анкаре от сахарного диабета.

29 декабря 1993 года президент Азербайджана Гейдар Алиев подписал указ "О проведении 110-летнего юбилея видного общественно-политического деятеля Азербайджана М.Э.Расулзаде".

30 декабря 2023 года президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 140-летнего юбилея Мамеда Эмина Расулзаде.