Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах

    С участием Лейлы Алиевой в Женеве обсуждены экологические проблемы Каспийского моря

    Внешняя политика
    • 30 января, 2026
    • 23:55
    С участием Лейлы Алиевой в Женеве обсуждены экологические проблемы Каспийского моря

    В штаб-квартире ООН в Женеве при совместной организации постоянного представительства Азербайджана при отделении ООН и других международных организациях в Женеве, научной сети Caspisnet и Секретариата Тегеранской конвенции состоялись панельные дискуссии высокого уровня на тему "Усиление управления окружающей средой и международного сотрудничества для защиты Каспийского моря".

    Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выступившая в официальной части мероприятия Лейла Алиева рассказала о глобальном значении Каспийского моря, экологических угрозах, с которыми оно сталкивается, и важности совместных действий, основанных на научных исследованиях, для его сохранения будущим поколениям. Лейла Алиева подчеркнула, что процессы снижения уровня моря и потери биоразнообразия могут привести к еще более серьезным последствиям, если не будут предприняты своевременные и скоординированные меры. Она призвала участников мероприятия продолжить дискуссии конкретными шагами, ведущими к реальным результатам.

    Генеральный директор Женевского офиса ООН Татьяна Валовая и постоянный представитель Азербайджана при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Галиб Исрафилов, выступая на мероприятии, отметили, что подобные дискуссии имеют важное значение для развития диалога между государственными структурами, международными организациями и экспертным сообществом. Они заявили, что расширение институционального сотрудничества в области управления окружающей средой, а также обмен информацией и опытом внесут вклад в усилия по защите Каспийского моря.

    Затем в рамках различных панельных сессий с участием регионального директора Программы ООН по окружающей среде по Европе Арнольда Крайльхубера, руководителя Европейского центра Всемирной организации здравоохранения по окружающей среде и охране здоровья Франчески Рачиоппи, а также руководителей и представителей Женевского университета, Geneva Water Hub, Caspisnet и ряда других международных организаций и мозговых центров состоялся обмен мнениями о роли водной дипломатии, международного сотрудничества и научных исследований в защите Каспия.

    Для участников также был продемонстрирован короткометражный документальный фильм, посвященный экологическим проблемам Каспийского моря. Мероприятие завершилось интерактивной сессией в формате вопросов и ответов.

    Лейла Алиева Каспийское море Экология Каспийского моря
    Фото
    Leyla Əliyevanın iştirakı ilə Cenevrədə Xəzər dənizinin ekoloji problemləri müzakirə olunub
    Ты - Король

    Последние новости

    00:33
    Фото

    Лейла Алиева ознакомилась с "Азербайджанской комнатой" в Женевском офисе ООН

    Внешняя политика
    00:24

    UN-Habitat: WUF13 в Азербайджане окажет существенное влияние на окружающую среду региона

    Внешняя политика
    00:01

    Исполняется 142 года со дня рождения Мамеда Эмина Расулзаде

    Внутренняя политика
    23:55

    С участием Лейлы Алиевой в Женеве обсуждены экологические проблемы Каспийского моря

    Внешняя политика
    23:21
    Фото

    Лейла Алиева встретилась с генеральным директором Женевского офиса ООН

    Внешняя политика
    23:04

    Трамп: США приглашают другие страны добывать нефть в Венесуэле

    Другие страны
    22:52

    Азербайджанский дипломат в ООН: Международное право должно применяться ко всем в равной степени

    Внешняя политика
    22:45
    Фото

    На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режим

    Инфраструктура
    22:30

    Умерла Кэтрин О'Хара, известная по роли мамы Кевина из фильма "Один дома"

    Искусство
    Лента новостей