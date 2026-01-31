В Бразилии ребенок погиб из-за нападения акулы
31 января, 2026
01:56
Подросток в возрасте 13 лет погиб из-за укуса акулы на пляже бразильского города Олинда.
Как передает Report, об этом сообщило Agência Brasil.
Мальчик, пишет агентство, играл с друзьями в море, когда акула напала на него и укусила в заднюю часть правого бедра. Он поступил в больницу без признаков жизни из-за потери большого количества крови.
Отмечается, что регион известен случаями нападения акул. С учетом этого инцидента число жертв хищников в штате Пернамбуку достигло 27.
Ранее городские пляжи на севере Сиднея закрыли из-за высокой опасности нападения акул на человека.
01:56
