    В Бразилии ребенок погиб из-за нападения акулы

    Другие страны
    • 31 января, 2026
    • 01:56
    В Бразилии ребенок погиб из-за нападения акулы

    Подросток в возрасте 13 лет погиб из-за укуса акулы на пляже бразильского города Олинда.

    Как передает Report, об этом сообщило Agência Brasil.

    Мальчик, пишет агентство, играл с друзьями в море, когда акула напала на него и укусила в заднюю часть правого бедра. Он поступил в больницу без признаков жизни из-за потери большого количества крови.

    Отмечается, что регион известен случаями нападения акул. С учетом этого инцидента число жертв хищников в штате Пернамбуку достигло 27.

    Ранее городские пляжи на севере Сиднея закрыли из-за высокой опасности нападения акул на человека.

    Braziliyada bir uşaq köpəkbalığı hücumu nəticəsində ölüb
