На севере Сиднея закрыли все пляжи после нападений акул на людей

Все городские пляжи на севере Сиднея закрыты для публики из-за высокой опасности нападения акул на человека.

Как передает Report, об этом сообщила полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс.

"Все пляжи на северной стороне Сиднея закрыты до дальнейшего уведомления, и это решение будет пересматриваться на постоянной основе", - указывается в заявлении ведомства, выпущенном после третьего случая нападения акулы на человека. Оно произошло вечером 19 января на городском пляже Мэнли, расположенном на севере мегаполиса.

Также сообщается, что утром 20 января было зафиксировано четвертое за последние 48 часов нападение акулы на человека на побережье Нового Южного Уэльса. Инцидент произошел на пляже Пойнт-Пломер, расположенном на центральном побережье региона, в 400 км к северу от Сиднея. 39-летний мужчина был доставлен в больницу с резаными ранами ног после нападения хищника.