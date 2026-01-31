Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    СМИ: Выборы президента Ирака пройдут 1 февраля

    Другие страны
    • 31 января, 2026
    • 01:19
    СМИ: Выборы президента Ирака пройдут 1 февраля

    Выборы президента Ирака пройдут 1 февраля.

    Как сообщает Report со ссылкой на местное агентство INA, новую дату определил Совет представителей (парламент) страны.

    "На повестке дня заседания, которое состоится 1 февраля, стоит приведение к присяге ряда парламентариев и выборы президента страны", - приводит издание выдержку из пресс-релиза парламента.

    Ранее сообщалось, что выборы президента Ирака должны были состояться 27 января, однако заседание парламента было перенесено в силу отсутствия кворума.

    Иракский парламент 29 декабря 2025 года избрал нового председателя. С этого момента начался отсчет 30 дней, в течение которых, согласно конституции страны, депутаты обязаны выбрать президента республики, а тот должен поручить крупнейшей коалиции предложить кандидата на пост премьер-министра. 24 января Координационный совет, объединяющий представителей большинства блоков и партий Ирака, официально объявил о выдвижении кандидатом на должность главы нового правительства страны Нури аль-Малики.

