Определилась дата проведения президентских выборов в Ираке
- 25 января, 2026
Выборы президента Ирака будут проведены в Совете представителей (парламенте) страны 27 января 2026 года.
Как передает Report со ссылкой на агентство INA, об этом сообщил председатель иракского парламента Хейбат аль-Халбуси.
"Заседание парламента по выборам президента республики назначено на ближайший вторник, 27 января", - приводит издание слова спикера иракского парламента.
В окончательном списке претендентов на пост главы иракского государства значатся 19 человек. Среди них - действующий президент Ирака Абдель Латиф Рашид, который самостоятельно подал заявление, а также нынешний министр иностранных дел Фуад Хусейн.
В конце 2025 года иракский парламент избрал аль-Халбуси председателем Совета представителей. Согласно конституции страны, в течение последующих 30 дней депутатам предстоит выбрать президента республики, а тот должен поручить крупнейшей коалиции предложить кандидата на пост премьер-министра Ирака.