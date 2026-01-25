Определилась дата проведения президентских выборов в Ираке

Выборы президента Ирака будут проведены в Совете представителей (парламенте) страны 27 января 2026 года.

Как передает Report со ссылкой на агентство INA, об этом сообщил председатель иракского парламента Хейбат аль-Халбуси.

"Заседание парламента по выборам президента республики назначено на ближайший вторник, 27 января", - приводит издание слова спикера иракского парламента.

В окончательном списке претендентов на пост главы иракского государства значатся 19 человек. Среди них - действующий президент Ирака Абдель Латиф Рашид, который самостоятельно подал заявление, а также нынешний министр иностранных дел Фуад Хусейн.

В конце 2025 года иракский парламент избрал аль-Халбуси председателем Совета представителей. Согласно конституции страны, в течение последующих 30 дней депутатам предстоит выбрать президента республики, а тот должен поручить крупнейшей коалиции предложить кандидата на пост премьер-министра Ирака.