Азербайджан обсудил перспективы сотрудничества с BlackRock

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и американская компания BlackRock обсудили перспективы сотрудничества.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ЦБА.

Делегация под руководством председателя ЦБА Талеха Кязимова в рамках рабочей поездки в Бангкок провела встречу с руководством BlackRock. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по инициативам, направленным на дальнейшее укрепление инвестиционной среды в Азербайджане, углубление рынка капитала, а также приоритетов, предусмотренных в направлении диверсификации источников финансирования.