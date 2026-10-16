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    Азербайджан обсудил перспективы сотрудничества с BlackRock

    АПК
    • 16 октября, 2026
    • 12:39
    Азербайджан обсудил перспективы сотрудничества с BlackRock

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и американская компания BlackRock обсудили перспективы сотрудничества.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на ЦБА.

    Делегация под руководством председателя ЦБА Талеха Кязимова в рамках рабочей поездки в Бангкок провела встречу с руководством BlackRock. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по инициативам, направленным на дальнейшее укрепление инвестиционной среды в Азербайджане, углубление рынка капитала, а также приоритетов, предусмотренных в направлении диверсификации источников финансирования.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА)
    Azərbaycan "BlackRock" ilə mümkün əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib
    CBA, BlackRock mull co-op prospects
    44 - Tezliklə
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