Азербайджан обсудил перспективы сотрудничества с BlackRock
АПК
- 16 октября, 2026
- 12:39
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Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и американская компания BlackRock обсудили перспективы сотрудничества.
Об этом Report сообщает со ссылкой на ЦБА.
Делегация под руководством председателя ЦБА Талеха Кязимова в рамках рабочей поездки в Бангкок провела встречу с руководством BlackRock. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по инициативам, направленным на дальнейшее укрепление инвестиционной среды в Азербайджане, углубление рынка капитала, а также приоритетов, предусмотренных в направлении диверсификации источников финансирования.
Azərbaycan "BlackRock" ilə mümkün əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib
CBA, BlackRock mull co-op prospects
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