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    Azərbaycan "BlackRock" ilə mümkün əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib

    ASK
    • 16 oktyabr, 2026
    • 12:28
    Azərbaycan BlackRock ilə mümkün əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) və ABŞ-nin "BlackRock" şirkəti arasında mümkün əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunub.

    "Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, qurumun sədri Taleh Kazımovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Tailandın paytaxtı Banqkoka işgüzar səfər çərçivəsində "BlackRock"un rəhbər heyəti ilə görüş keçirib. Görüş zamanı ölkəmizdə investisiya mühitinin daha da möhkəmləndirilməsinə yönəlmiş təşəbbüslər, kapital bazarının dərinləşdirilməsi, həmçinin maliyyələşmə mənbələrinin şaxələndirilməsi istiqamətində nəzərdə tutulan prioritetlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Taleh Kazımov BlackRock Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB)
    Азербайджан обсудил перспективы сотрудничества с BlackRock
    CBA, BlackRock mull co-op prospects
    44 - Tezliklə
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