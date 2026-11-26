"Sumqayıt"ın məşqçi və futbolçu heyəti üçün seminar keçirilib
Futbol
- 26 noyabr, 2026
- 17:30
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AFFA-nın Hakimlər Komitəsinin üzvləri Asim Xudiyev və Orxan Məmmədovun iştirakı ilə "Sumqayıt"ın kişi və qadınlardan ibarət əsas komandalarının məşqçi və futbolçu heyəti üçün seminar keçirilib.
Bu barədə "Report"a klubdan məlumat verilib.
Tədbir "SOCAR Polymer Arena"nın konfrans zalında baş tutub.
Komanda üzvlərinə hakim idarəçiliyi zamanı tətbiq olunan yeni qaydalar haqqında ətraflı məlumat verilib.
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