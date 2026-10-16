Азербайджан поставил во Вьетнам более 1 млн тонн сырой нефти

Начиная с 2023 года Азербайджан поставил во Вьетнам более 1,1 млн тонн сырой нефти.

Как передает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал в социальной сети X по итогам встречи с заместителем министра промышленности и торговли Вьетнама Фан Тхи Тхань.

"В рамках Межправительственной комиссии мы обсудили расширение сотрудничества в сферах энергетики, торговли, инвестиций и транспорта, а также возможности развития совместных проектов с PetroVietnam и ROX Group", - отметил Шахбазов.

По информации министерства энергетики, стороны отметили, что вывод дружественных отношений двух стран на уровень стратегического партнерства открывает новые возможности для развития политических, торгово-экономических и энергетических связей.

На встрече обсуждено продолжение поставок азербайджанской сырой нефти на нефтеперерабатывающие предприятия Вьетнама, расширение связей между SOCAR и PetroVietnam, а также новые возможности сотрудничества в разведке и разработке нефтегазовых месторождений, нефтепереработке, нефтехимии и нефтесервисе. Состоялся обмен мнениями о перспективах поставок сжиженного природного газа (LNG) во Вьетнам.

Отдельное внимание уделено сотрудничеству в сфере возобновляемой энергии с вьетнамской компанией ROX Group - обсуждены возможности создания солнечных электростанций в Нахчыванской Автономной Республике и ветряных станций рядом с Баку.

Также отмечена важность расширения торгово-экономических связей и взаимных инвестиций. Во Вьетнаме действуют 7 компаний с азербайджанскими инвестициями. Рассмотрены вопросы увеличения торговли ненефтяными товарами и проведения очередного заседания азербайджано-вьетнамского Делового совета.

Было отмечено, что объем транзитных перевозок с участием Вьетнама через Азербайджан увеличился более чем на 200% в 2025 году, а за период с января по сентябрь 2026 года - примерно на 600%.