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    В Азербайджане оценивают соответствие отечественной продукции международным стандартам

    Бизнес
    • 16 октября, 2026
    • 12:46
    В Азербайджане оценивают соответствие отечественной продукции международным стандартам

    В Азербайджане реализуются проекты по обеспечению соответствия отечественной продукции международным стандартам.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Государственной службы по антимонопольному регулированию и контролю за потребительским рынком Ильгар Гасанов.

    По его словам, наибольший интерес вызывает стандарт системы менеджмента качества ISO 9001. Также растет популярность стандартов в сферах устойчивого развития, охраны труда, кибербезопасности и искусственного интеллекта.

    С начала года совместно с Агентством развития экономических зон при Министерстве экономики планируется реализация пилотного проекта в промышленных парках. Специалисты посещают предприятия, изучают производственные процессы и оценивают соответствие продукции обязательным требованиям и стандартам потенциальных зарубежных рынков.

    На следующем этапе планируется поэтапно посетить все производственные предприятия страны и консультировать предпринимателей по вопросам стандартизации, метрологии и инфраструктуры качества.

    Ильгар Гасанов местное производство
    İlqar Həsənov: "Yerli məhsullar beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılır"
    Ilgar Hasanov: Azerbaijan aligns domestic production with global standards
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