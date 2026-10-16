В Азербайджане оценивают соответствие отечественной продукции международным стандартам

В Азербайджане реализуются проекты по обеспечению соответствия отечественной продукции международным стандартам.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Государственной службы по антимонопольному регулированию и контролю за потребительским рынком Ильгар Гасанов.

По его словам, наибольший интерес вызывает стандарт системы менеджмента качества ISO 9001. Также растет популярность стандартов в сферах устойчивого развития, охраны труда, кибербезопасности и искусственного интеллекта.

С начала года совместно с Агентством развития экономических зон при Министерстве экономики планируется реализация пилотного проекта в промышленных парках. Специалисты посещают предприятия, изучают производственные процессы и оценивают соответствие продукции обязательным требованиям и стандартам потенциальных зарубежных рынков.

На следующем этапе планируется поэтапно посетить все производственные предприятия страны и консультировать предпринимателей по вопросам стандартизации, метрологии и инфраструктуры качества.