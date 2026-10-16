В Китае три человека погибли из-за обвала грунта на стройплощадке

Три строителя погибли в результате обвала грунта на строительной площадке скоростной автомагистрали в городе Гуйчжоу на юго-западе Китая.

Как передает Report, об сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

После аварии провинциальные и муниципальные службы экстренной помощи и транспорта, а также местные власти немедленно приступили к операциям, включающим спасательные работы, оценку опасностей и ликвидацию последствий.

Ведется расследование причин аварии.