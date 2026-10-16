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    В Китае три человека погибли из-за обвала грунта на стройплощадке

    Другие страны
    • 16 октября, 2026
    • 12:49
    В Китае три человека погибли из-за обвала грунта на стройплощадке

    Три строителя погибли в результате обвала грунта на строительной площадке скоростной автомагистрали в городе Гуйчжоу на юго-западе Китая.

    Как передает Report, об сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

    После аварии провинциальные и муниципальные службы экстренной помощи и транспорта, а также местные власти немедленно приступили к операциям, включающим спасательные работы, оценку опасностей и ликвидацию последствий.

    Ведется расследование причин аварии.

    Обвал грунта Китайская Народная Республика (КНР)
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