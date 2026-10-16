Ильгар Гасанов: Национальные стандарты Азербайджана гармонизированы с нормами ISO и ЕС

Большинство национальных стандартов Азербайджана сформировано на основе международных и региональных норм, прежде всего стандартов ISO и Европейского союза.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком Ильгар Гасанов на медиатренинге, посвященном Всемирному дню стандартизации.

По его словам, большинство принятых в последнее время национальных стандартов основано на нормах Международной организации по стандартизации (ISO). В нормативную базу страны также входят региональные стандарты, применяемые в ЕС и СНГ.

"Количество национальных стандартов, разработанных нами с нуля, невелико, поскольку основные стандарты, охватывающие продукцию и процессы, уже приняты международным сообществом. Наши национальные стандарты практически идентичны стандартам ЕС и ISO", - отметил он.

Он добавил, что в Азербайджане существуют и специфические национальные стандарты, в частности в нефтегазовой отрасли. При этом в целом политика страны в области стандартизации полностью интегрирована в международную и региональную практику.