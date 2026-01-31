Лейла Алиева ознакомилась с "Азербайджанской комнатой" в Женевском офисе ООН

30 января Лейла Алиева ознакомилась с "Азербайджанской комнатой" в Женевском офисе Организации Объединенных Наций.

Как сообщает Report, в ходе ознакомления была предоставлена информация о концепции и национальных элементах, использованных в "Азербайджанской комнате". Было отмечено, что лишь немногие страны имеют собственные комнаты в Женевском офисе ООН. Эти комнаты используются для проведения различных сессий, заседаний и встреч во время мероприятий ООН. С этой точки зрения "Азербайджанская комната" в Женевском офисе ООН имеет важное значение в плане представления нашей страны.

Следует отметить, что "Азербайджанская комната" в Женевском офисе ООН была создана Фондом Гейдара Алиева. Здесь имеются соответствующие условия для проведения различных конференций и встреч, комната также оснащена современным программным обеспечением и высокотехнологичным оборудованием.

В дизайне "Азербайджанской комнаты" использованы национальные элементы, а также карабахский ковер, "шебеке", мугамное трио – тар, кяманча и гавал, фотографии, отражающие азербайджанскую природу и архитектуру.