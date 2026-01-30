Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Лейла Алиева встретилась с генеральным директором Женевского офиса ООН

    Внешняя политика
    • 30 января, 2026
    • 23:21
    Лейла Алиева встретилась в Женеве с генеральным директором Женевского офиса ООН Татьяной Валовой.

    Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече, прошедшей в продуктивной обстановке, состоялся обмен мнениями по экологическим проблемам Каспийского моря, вопросам охраны окружающей среды и укрепления международного сотрудничества.

    В тот же день в штаб-квартире ООН в Женеве при совместной организации постоянного представительства Азербайджана при отделении ООН и других международных организациях в Женеве, научной сети Caspisnet и Секретариата Тегеранской конвенции состоялись панельные дискуссии высокого уровня на тему "Усиление управления окружающей средой и международного сотрудничества для защиты Каспийского моря".

